Liège-Bastogne-Liège 1999: Vandenbroucke atteint les sommets

Vingt et un ans après Joseph Bruyère, un Wallon inscrit son nom au palmarès de Liège-Bastogne-Liège. C'est Frank Vandenbroucke l'auteur de cet exploit et il y a ajouté le panache.



Il l'avait annoncé et il l'a fait: il va gagner Liège-Bastogne-Liège et il attaquera dans la côte de Saint-Nicolas, endroit même où il avait du lâcher prise lors de l'édition 1998. Cette attitude résume à elle seule le caractère et l'assurance de Frank Vandenbroucke.

A la fête depuis le début du printemps 1999, le Belge n'est toutefois pas parvenu à décrocher une grande course. Liège-Bastogne-Liège apparaît donc comme la dernière chance du printemps et la dernière occasion avant l'automne pour accrocher - enfin - une manche de Coupe du Monde à son palmarès.