Les Jeux olympiques d'Anvers ont 100 ans : Demandez le programme!

Il y a 100 ans, Anvers accueillait les Jeux Olympiques. La Belgique, qui a fort souffert lors du premier conflit mondial, était mise à l'honneur et voyait le gotha du sport mondial se retrouver sur ses terres.

Pour fêter le centenaire de cet événement exceptionnel, la RTBF a mis les petits plats dans les grands et vous propose un dispositif qui va s'étaler jusqu’au 13 septembre.

Certaines compétitions s'étant déjà déroulées durant le printemps 1920, vous avez eu l'occasion de lire les articles consacrés à la remise en contexte de ces Jeux, ainsi que celui, atypique, expliquant la présence du hockey sur glace à un olympiade d'été.

>> Retrouvez ici tous les articles déjà publiés sur les Jeux olympiques de 1920

Pour la suite, vous découvrirez une multitude de portraits de sportifs de l'époque, connus ou méconnus, qui ont marqué à leur façon l'histoire des Jeux olympiques et du sport. De records en anecdotes, de faits insolites en exploits sportifs, nous découvrirons ces femmes et ces hommes au destin hors normes.

Le programme:

3 août: Hubert Van Innis, le sportif belge le plus titré aux Jeux, avec 6 titres olympiques

7 août: Un drapeau, cinq anneaux, la naissance d'un symbole

10 août: Les mécomptes du comte Henri de Baillet-Latour

12 août: 2626 athlètes, dont 65 (!) femmes

13 août: En cyclisme, un champion peut en cacher un autre

14 août: Et Victor Boin entra dans la légende olympique en prêtant le premier serment

17 août: Nedo Nadi, premier homme dans l'histoire à remporter 5 médailles d'or sur une olympiade

18 août: La lutte à la corde, et autres sports olympiques insolites

19 août: Philip John Noel-Baker, médaillé olympique et Prix Nobel de la Paix

21 août: Ugo Frigerio, le marcheur flamboyant et mélomane

22 août: Retour sur le marathon olympique

23 août: Paavo Nurmi, le Finlandais volant

24 août: Duke Kahanamoku, champion olympique et "père du surf"

25 août: Suzanne Lenglen, première star féminine du tennis, foudroyée par la leucémie à 39 ans

26 août: Oscar Swahn, le médaillé le plus âgé de l'histoire

28 août: Fernand Nisot, pépite du Léo et plus jeune Diable rouge de l'histoire

29 août: John Kelly, champion olympique et père de la princesse Grace

30 août: Georges Hebdin, le joueur britannique champion olympique avec l'équipe belge de football

31 août: Armand Swartenbroeks, le "docteur rouge", premier pilier des Diables, futur bourgmestre de Koekelberg

1er septembre: La médaille, objet de toutes les convoitises

2 septembre: les Belges en or après seulement 39 minutes de match et portrait de Raoul Daufresne de la Chevalerie

3 septembre: L'or pour Louis Van Hege, le Belge de l'Union devenu Serial buteur de l'AC Milan

5 septembre: Fernand de Montigny, médaillé dans le stade olympique d'Anvers qu'il avait lui-même conçu

12 septembre: Un bilan belge exceptionnel, avec 14 titres olympiques

13 septembre: Le mystère du drapeau olympique volé a duré 77 ans