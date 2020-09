JO Anvers 1920: Un bilan belge extraordinaire, avec 36 médailles dont 14 titres olympiques

Un total incroyable de 36 médailles. Le bilan sportif belge après les Jeux olympiques d'Anvers fait rêver. La Belgique se hisse au 5e rang des nations les plus médaillées. Un exploit unique pour notre petite nation.

Une homme à lui seul va apporter 1/6e de ce total gigantesque: Hubert Van Innis. On vous en a déjà parlé, le Brabançon wallon est le sportif belge le plus titré de l'histoire. Il remporte 4 titres olympiques et 2 médailles d'argent en 1920.

A ses côtés, les autres titres olympiques ont été décrochés en football, équitation, cyclisme, haltérophilie et voile.

Le tir à l'arc est le gros pourvoyeur de médailles pour le clan belge. Il faut souligner premièrement que seules trois nations ont disputé les compétitions de tir à l'arc (la France, les Pays-bas et la Belgique), ce qui forcément assure au final sur une médaille... Deuxièmement, notre pays était avantagé car ce sont les règles de compétition du pays organisateur qui étaient prises en compte. On tirait donc à la distance que les Belges avaient l'habitude de prester, ce qui donne un avantage considérable.

Le bilan des médailles belges aux jeux olympiques d'Anvers en 1920:

OR (14)

Cyclisme: Henry George (50 km piste)

Equitation: Daniel Bouckaert (Voltige); Belgique (Voltige par équipes :Daniel Bouckaert, Louis Finet, Van Ranst)

Football: Belgique (Retrouvez nos portraits consacrés à Fernand Nisot, Georges Hebdin, Armand Swartenbroeks et Louis Van Hege)

Haltérophilie: François De Haes (Plume -60kg)

Tir à l'arc: Hubert Van Innis (Cibles mobiles 28m); Hubert Van Innis (Cibles mobiles 33m); Edmond Van Moer (Petites cibles fixes); Edmond Cloetens (Grandes cibles fixes); Belgique (Cibles mobiles 33m par équipes); Belgique (Cibles mobiles 50m par équipes); Belgique (Petites cibles fixes par équipes); Belgique (Grande cibles fixes par équipes)

Voile: Belgique (Yacht 6m - Edelweiss II-1: Frédéric-Albert Bruynseels, Emile Cornellie, Florimond Cornellie)

ARGENT (11)

Equitation: Belgique (Saut d'obstacles par équipes: André Coumans/Lisette, Herman de Gaiffier d'Hestroy/Miss, Henri Laame/Biscuit, Herman d'Oultremont/Lord Kitchener )

Escrime: Belgique (Epée par équipe: Paul Anspach, Victor Boin, Joseph De Craecker, Ernest Gevers, Félix Goblet d'Alviella, Philippe Le Hardy de Beaulieu, Léon Tom)

Gymnastique: Belgique (Concours général messieurs par équipes méthode européenne)

Haltérophilie: Louis Willequet (Légers -67,5kg)

Tir: Belgique (Tir aux clays par équipes: Albert Bosquet, Joseph Cogels, Emile Dupont, Edouard Feisinger, Henri Quersin, Louis Van Tilt)

Tir à l'arc: Hubert Van Innis (Cibles mobiles 50m), Louis Van de Perck (Petites cibles fixes), Louis Van de Perck (Grandes cibles fixes); Belgique (Cibles mobiles par équipes 28m)

Voile: Belgique (Yacht 6m - Tan-Fe-Pah: Leon Huybrechts, John Klotz, Charles Van Den Bussche)

Waterpolo: Belgique (René Bauwens, Gérard Blitz, Maurice Blitz, Pierre Dewin, Albert Durant, Paul Gailly, Pierre Nijs, Joseph Pletinckx)

BRONZE (11)

Cyclisme: Belgique (route par équipes: Albert De Bunne, Jean Janssens, André Vercruysse, Albert Wyckmans)

Equitation: Louis Finet (Voltige), Belgique (Concours complet par équipes: Jules Bonvalet/Weppelghem, Jules Lints/Martha, Roger Moeremans d'Emaüs/Sweet Girl, Jacques Misonne/Gaucho)

Gymnastique: Belgique (Concours général messieurs par équipes méthode suédoise)

Haltérophilie: Florimond Rooms (Légers -67,5kg)