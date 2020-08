JO 1920: Nedo Nadi, premier homme dans l'histoire à remporter 5 médailles d'or sur une olympiade

Les Jeux olympique de 1920, organisés en Belgique à Anvers il y a un siècle, ont été l'occasion pour certains sportifs de s'inscrire durablement dans l'histoire des jeux. Parmi ceux-ci, on peut sans hésiter détacher le profil de l'Italian Nedo Nadi, escrimeur de talent, premier homme à enlever 5 titres olympiques sur la même olympiades. Pour retrouver (et dépasser) telle performance dans l'histoire des Jeux, il faudra attendre 1972 et les 7 titres olympiques de l'Américain Mark Spitz.

Nedo Nadi naît le 9 juillet 1894 à Livourne dans un cocon familial totalement dévoué à l'escrime. Son père Giuseppe, fervent défenseur des pratiques sportives aristocratiques, est maître d'armes et l'éduque (ainsi que que son frère cadet Aldo) très tôt, au sein du club Fides de Livourne, au maniement du fleuret et du sabre. Mais pas de l'épée, qu'il considérait comme une arme trop grossière. Nedo et Aldo font donc l'école buissonnière pour acquérir la maîtrise de l'épée dans une autre salle d'arme.

Élève surdoué, Nedo Nadi participe aux Jeux olympiques de Stockholm en 1912. Il y remporte son premier titre olympique, au fleuret. Une performance remarquable dans cette discipline où l'expérience joue un rôle prépondérant dans l'exercice de ce sport.

Il a 18 ans et affiche un parcours exemplaire, avec 7 victoires en autant de rencontres, 36 touches gagnantes contre 8. Il rentre déjà dans l'histoire de l'escrime en devenant le plus jeux champion olympique de ce sport de combat.