Il y a 10 ans, Maman Kim rentre dans l'histoire en remportant l'US Open

Finale 2009 : Kim Clijsters - Caroline Wozniacki - US Open 2009 - 22/11/2009 13 septembre 2009, après s’être absentée des courts de tennis pendant plus de deux ans, afin de donner naissance à sa fille Jada, Kim Clijsters remporte, un mois après son retour à la compétition, son deuxième US Open. L’ancienne N.1 mondiale avait mis fin à sa carrière en mai 2007. Après une pause de plus de deux ans, durant laquelle elle s’est mariée et est devenue mère, la Limbourgeoise revient sur les courts en août à Cincinnati et Toronto avant de jouer sur invitation le dernier tournoi du Grand Chelem de l’année, l'US Open. Invitée car non classée (il faut avoir disputé trois tournois pour obtenir un classement), elle surclasse la concurrence, se permettant le luxe de battre les deux sœurs Williams lors du tournoi. Elle dispose en finale de Caroline Wozniacki, sur le score de 7/5 et 6/3.