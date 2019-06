Canada 1989: La première de Thierry Boutsen

18 juin 1989, Thierry Boutsen remporte son premier Grand Prix en Formule 1 dans une course à rebondissements qui aura vu le Belge partir en double tête à queue et le leader de la course, Ayrton Senna, abandonner à 3 tours de la fin.

La saison 1989 débute par un changement d'écurie pour Thierry Boutsen. Le Belge, chez Benetton depuis deux ans où il a terminé à la 4ème place du classement final en 1988, signe chez Williams.

Un grave accident en essais privés à Rio empêche le Bruxellois de défendre correctement ses chances en début de saison. Lorsqu'il arrive à Montréal, le Belge n'est pas encore monté sur le podium d'un Grand Prix. Son meilleur classement est une 4ème place à Saint Marin le 23 avril.

Les conditions sont dantesques au Canada. Il pleut sans discontinuer sur le circuit Gilles Villeneuve et la piste est noyée sous les trombes d'eau. Les passages aux stands sont multiples et plusieurs pilotes partent à la faute. A force de courage et d'abnégation, Thierry Boutsen parvient à accrocher, malgré un double tête à queue, la deuxième place provisoire en livrant une belle joute avec son coéquipier Ricardo Patrese. La première place semble inaccessible. Devant Ayrton Senna domine de la tête et les épaules le Grand Prix.