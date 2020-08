Anvers 1920: Paavo Nurmi, le Finlandais volant crée sa légende

Son nom ne dit plus rien aux jeunes générations. Et c’est bien dommage. Car il fut, sans conteste, un des plus grands champions de l’histoire du sport mondial. On l’avait surnommé le "Finlandais volant". En l’espace de trois Jeux, d’Anvers 1920 à Amsterdam 1928, il a récolté l’incroyable moisson de douze médailles olympiques, dont neuf en or ! Il faudra attendre l’Américain Carl Lewis pour voir ce record de neuf titres égalé en 1996, soit 68 ans plus tard. Nurmi devait aussi établir la bagatelle de… 22 records du monde ! Se montrant à l’aise tant dans les courses de demi-fond (1500m) que dans celles de fond (10.000m) ou dans le cross-country, discipline olympique à l’époque.

Originaire de la ville portuaire de Turku où il est né en 1897, Paavo Johannes Nurmi est ingénieur de formation et militaire de carrière. L’armée lui laisse beaucoup de temps libre et il pourra s’adonner, dès lors, à d’intenses et longues séances d’entrainement. C’est un véritable stakhanoviste de la préparation. Il faut dire qu’il a eu véritablement la vocation. Très jeune déjà, il avait été impressionné par les performances de son illustre compatriote Hannes Kolehmainen, double champion olympique sur 5000m et 10000m en 1912, dans le vénérable stade de Stockholm. En 2014, lors de la préparation pour la Coupe du monde au Brésil, les " Diables Rouges " de Marc Wilmots étaient partis en stage dans la capitale suédoise. Et ils s’entraînaient alors dans ce vieux stade olympique en bois, chargé d’histoire. A l’entrée de l’enceinte, une plaque en étain mentionne d’ailleurs, comme une impressionnante litanie, les 83 records du monde qui y ont été battus…

Avec une morphologie de 1m74 pour 65 kilos, Nurmi semble taillé pour les courses de fond. Mais sa palette va progressivement s’élargir. Il brillera du 1500 aux 20.000m, distance aujourd’hui inusitée. Adepte d’un entraînement rigoureux et méthodique, il impose en course sa science du train. C’est un fin stratège qui imprime un rythme soutenu dès le début de la course. Tactiquement, techniquement, tout est au point. Sa préparation quasi- scientifique va bientôt porter ses fruits.