Jasper Stuyven : "Mohoric a choisi le moment parfait pour attaquer et j’étais un peu mort, c’était fini"

Matej Mohoric a remporté la 19e étape du Tour de France. Sorti en costaud dans les 30 derniers kilomètres, le Slovène a piégé ses compagnons d'échappée, parmi lesquels on retrouvait les Belges Jasper Stuyven et Edward Theuns.

Le vainqueur de Milan - San Remo était d'ailleurs très déçu de réaliser un nouveau top 10 sur le Tour de France en passant encore à côté de la victoire alors qu'il était dans le bon coup.

"Mohoric est parti à un moment très dur. Il a choisi le moment parfait et j’étais un peu mort, c’était fini. Je ne peux rien changer", expliquait-il très déçu à notre micro.

Piégé par l'attaque du coureur Bahrain-Victorious, le groupe dans lequel se trouvait le Belge n'a jamais réussi à boucher l'écart : "On sait que si tu pars seul, il y a les motos devant. Je n’ai pas de regret parce que je n’étais pas assez fort donc je dois accepter ça".

Son équipier chez Trek-Segafredo Edward Theuns également présent dans l'échappée a moins de regrets, il a tour donnée et n'avait pas les jambes pour suivre le démarrage du Slovène : "Je suis très fatigué aujourd'hui. C’était une course très rapide, on a eu une grande bataille pour prendre l’échappée. Avec la chaleur c’était très dur et on était avec un groupe très fort. On était 3 de l’équipe et on a essayé mais j’étais un peu trop fatigué. J’ai essayé de faire le maximum mais Mohoric était très fort. Il était seul avec le vent de face, chapeau à lui".

Il comprenait cependant la déception de son équipier : "On a essayé de gagner l’étape et pour Jasper il a eu déjà quelques secondes places et il veut gagner. C’est une déception puisque c’était le dernier jour où on pouvait gagner avec une échappée. Donc c’est normal qu’on soit un peu déçu. Mais personnellement j’ai tout donné, j’étais mort. Je pense que Mohoric était le plus fort".

