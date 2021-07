Tour de France : Soupçon de commotion cérébrale pour Soren Kragh Andersen qui se retire de la course, Barguil dit également stop

Impliqué dans la grosse chute de vendredi, Soren Kragh Andersen ne prendra pas le départ de la 14e étape du Tour de France, samedi, à Carcassonne. Le Danois a montré des signes de commotion cérébrale, a annoncé son équipe, DSM.

Après la chute, Kragh Andersen avait repris la course et franchi la ligne en avant-dernière position, à plus de 16 minutes du vainqueur, Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step). "Après une observation attentive pendant la nuit, Kragh Andersen a montré des signes de commotion cérébrale, ce qui n'a laissé aucune place à la discussion avec le personnel médical concernant son maintien dans la course", a expliqué la formation DSM dans un communiqué. Le Danois de 26 ans va rentrer chez lui et observer une "période de repos complet sans vélo".

"Je suis très déçu et ne veux pas quitter le Tour de France", a réagi Kragh Andersen. "Dans mon coeur, je sais que la décision du staff médical de l'équipe ne peut être que la bonne. J'espère que c'est la dernière malchance pour les gars ici en course et je leur souhaite le meilleur pour la dernière semaine." Le Danois avait remporté deux étapes l'année passée.

Warren Barguil ne prendra pas non plus le départ de la 14e étape du Tour de France a annoncé son équipe, Arkéa-Samsic. Le coureur français souffre du dos et du fessier après avoir été impliqué dans la chute collective qui a marqué la 13e étape, vendredi. Certains coureurs s'étaient retrouvé dans les buissons. Roger Kluge (Lotto Soudal), Simon Yates (Team BikeExchange) et Lucas Hamilton (BikeExchange) n'avaient pas repris la route.

"Hier malheureusement, j'ai été impliqué dans la grosse chute dans la descente, où il y a les gravillons", a raconté Barguil dans une vidéo publiée par son équipe. "J'ai voulu finir l'étape et forcément le Tour, mais c'est la chute de trop. J'ai des séquelles au niveau du dos et au niveau de mon fessier où j'ai du mal à forcer avec ma jambe droite. Avec l'équipe et le staff, on a décidé que je ne partais pas. Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne comme ça normalement, mais je pense que pour des raisons de santé, il faut savoir dire stop."

Barguil, 29 ans, quitte le Tour de France avant Paris pour la première fois en sept participations. Double vainqueur d'étape et maillot à pois lors de l'édition 2017, Barguil a terminé deux fois 10e (2017 et 2019) et une fois 14e du Tour.

Il ne reste que quatre coureurs au sein de l'équipe Arkéa-Samsic, à savoir le maillot à pois Nairo Quintana, le sprinteur Nacer Bouhanni, Connor Swift et Elie Gesbert.