Super League : Sans forcer, Anderlecht asphyxie Gand et signe une 8e victoire consécutive

Toujours 2e de Score Super League à un point de l'insatiable leader OHL, Anderlecht devait absolument venir à bout de Gand ce samedi pour ne pas laisser filer les Louvanistes. Sans briller ni forcer, les Bruxelloises ont accompli leur mission grâce à un but précoce et contre son camp de la capitaine gantoise Silke Vanwynsberghe (0-1).

Un but qui est donc venu concrétiser une prestation sérieuse sans être exceptionnelle pour autant. Incisives en défense, les Bruxelloises n'ont laissé que des miettes à leur adversaire du jour qui ont éprouvé le plus grand mal à se projeter vers l'avant. Notons malgré tout un léger sursaut d'orgeuil...dans les dernières secondes lors desquelles les Gantoises ont failli arracher le hold-up.

Grâce à ces trois points, Anderlecht grappille une 8e victoire consécutive et reste dans le sillage louvaniste (33 points, soit un de moins que OHL). Du côté de Gand (20), on est toujours 5e mais on reste sous la menace de Genk (17) pour la 5e et dernière place qualificative pour les PO1.