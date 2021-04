La Super League implose en 48 heures

La Tribune : le débat sur la Super League - Football - 19/04/2021 Le plateau de La Tribune est revenu longuement sur l’événement de la fin de week-end, l’annonce de la création de la Super League européenne par douze gros clubs européens. Une annonce qui fait énormément de bruit. Beaucoup d’interrogations sont de rigueur… Pour Swan Borsellino, il ne faut pas opposer les gentilles UEFA et FIFA à la méchante Super League : "Il ne faut pas tomber dans une espèce de duel où l’UEFA aurait le rôle du sauveur, du gentil, celui qui n’aurait pas déjà cassé le jouet avec lequel on a tous joué depuis des années. On a douze clubs, qui sont un peu les sécessionnistes, qui ont décidé de dire 'puisque c’est comme ça, on va aller jouer tous seuls dans notre coin et ça va être génial'". Notre consultant ajoute : "Ça met le boxon. L’UEFA met la poussière sous le tapis depuis des années. Ce qui devait arriver, arrive aujourd’hui. Malheureusement de manière un peu plus violente que ce qu’on avait prévu. L’UEFA ne peut pas arriver aujourd’hui et dire 'nous on a tout fait pour que ça ne soit pas les plus riches qui gagnent au foot, ou que ça ne soit pas les plus riches qui ultra-dominent de manière générale à part quelques exceptions. On a vu parler des gens de mort du foot. Je dirais que le foot est déjà mort plusieurs fois. Il est mort une première fois avec l’arrêt Bosman, puis il est mort quand la Ligue des Champions ne rassemblait plus uniquement les vainqueurs des championnats. Mais ils se mettent vraiment le doigt dans l’œil… après les matches qu’on a vu cette saison, ils sont loin d’être assurés d’avoir du spectacle avec ces équipes-là."