La fédération anglaise ouvre une enquête sur les 6 clubs ayant voulu créer la Super League

L'association anglaise de football (FA) a annoncé lundi avoir ouvert officiellement une enquête auprès des six clubs ayant tentés, avec d'autres clubs européens, de créer une Super League de football, dissidente de la déjà très lucrative Ligue des Champions, afin, dit-elle, de prévenir toute nouvelle tentative.

La FA a expliqué dans un communiqué "avoir écrit à tous les clubs pour récolter toutes les informations pertinentes et constituer des dossiers sur leur participation", la semaine dernière à la création de la Super League.

La fédération anglaise est aussi en discussion pour prévenir que de nouveaux projets comme ceux de la Super League puisse encore se produire "maintenant et à l'avenir".

"Une fois que nous aurons récoltés toutes les informations demandées, nous allons examiner les étapes suivantes appropriées. Ce que s'est passé est clairement inacceptable et aurait pu causer de grands dommages aux clubs à tous les niveaux du football anglais", a écrit la FA qui insiste sur le rôle "vital" des supporters et "leur impact", mais qui condamne aussi en même temps les événements causés par des supporters à Manchester dimanche. "Ce sont des comportements violents et criminels", qui ont eu pour conséquence le report du match entre United et Liverpool.

Les faits sont là aussi sous enquête auprès de la FA.