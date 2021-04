Aleksander Ceferin remet la pression sur les 4 frondeurs : "S’ils disent qu’ils sont en Super League, alors pas de Ligue des champions"

Alors que le projet de Super League a du plomb dans l’aile, il n’est officiellement pas encore enterré. De quoi faire réagir notamment le Président de l’UEFA Aleksander Ceferin.

Ils sont toujours quatre clubs officiellement à ne pas avoir abandonné l’idée de la création d’une Super League. Mais cela pourrait vite changer. Car Aleksander Ceferin en a remis une couche lors d’une interview à l’agence AP.

Dans un entretien téléphonique, le Président de l’UEFA a remis un coup de pression aux clubs qui continuent de soutenir ce projet de Super League. "Il est clair que les clubs vont devoir décider s’ils sont en Super League ou s’ils restent avec nous. S’ils disent qu’ils sont en Super League, alors évidemment ils ne joueront pas la Ligue des champions. Et s’ils sont prêts à ça, alors ils peuvent jouer leur propre compétition."

Les clubs visés par les propos de Ceferin ? Le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus et l’AC Milan, qui n’ont pas officiellement quitté le projet.

Car Florentino Perez, qui devait être le Président de cette nouvelle compétition, continue de défier Aleksander. Et si la demi-finale de la Ligue des champions la semaine prochaine face à Chelsea devrait bel et bien se jouer, c’est surtout la participation à l’avenir à la coupe aux grandes oreilles qui est remise en cause.

Aleksander Ceferin et l’UEFA évaluent les sanctions possibles pour ces quatre clubs frondeurs. "Nous attendons toujours une expertise juridique et ensuite nous verrons. Pour moi, c’est la situation est différente entre les clubs qui ont admis leur erreur et ont dit, nous allons quitter le projet et les autres."

Nul doute qu’il va falloir renouer le dialogue sous peine de vraiment déterrer la hache de guerre au niveau des sanctions.