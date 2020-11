Zinho Vanheusden affiche son fighting spirit en rééducation - © BRUNO FAHY - BELGA

Zinho Vanheusden affiche son fighting spirit en rééducation - Football - 16/11/2020 Il y a des images que l’on n’aime pas voir et puis il y a celles qui réconfortent. Blessé lors de la 11e journée de Pro League contre Ostende, on ne reverra pas Zinho Vanheusden sur les terrains avant quelque temps. Le capitaine du Standard souffre d’une rupture des ligaments croisés. Du coup, c’est du côté des réseaux sociaux qu’il faut se tourner si l’on veut voir le défenseur. Et Zinho a déjà pu montrer toute la volonté qu’il a lors de ces quelques stories Instagram qu’il a mis sur son compte. Vanheusden affiche le même fighting spirit en rééducation que lors des rencontres avec le Standard. Il y a quelques semaines, il avait déjà posté les mots suivants : "Je reviendrai plus fort. Plus fort que jamais… à nouveau !" dans un message accompagné d’une vidéo. Si la revalidation sera longue, avec une telle volonté de la part du joueur, nul doute qu’on pourra revoir son talent dès 2021 sur les pelouses de la Pro League, mais aussi avec les Diables Rouges.