Volontaire ou non? La main de Vormer fait débat sur l'égalisation de Bruges

Le Standard recevait Bruges lors de la 9ème journée des PO1. Et alors que les Rouges dominaient le début de rencontre en inscrivant le 1-0 via Laifis, les hommes de Leko vont revenir à la marque via un but polémique.

Sur une énième erreur de la défense rouge, Vossen ramène les deux équipes à égalité. Mais ce but est entaché d’une faute de mains. Lors de son tacle, Ruud Vormer touche le ballon du bras. Et alors que les images sont claires, Bram Van Driessche accorde le but. De toute évidence, l’arbitre de la rencontre a décidé que la faute de main du Néerlandais n'était pas intentionnelle, même si cela change la trajectoire du ballon. Vormer est lui aussi catégorique en ce qui concerne la décision : "Naturellement, j’espérais qu'il accorde ce but. Je n'ai rien à me reprocher".

Ce qu'Eric Deflandre a contredit avant le début de la seconde période. "VAR ou pas VAR il touche de la main et ça change la trajectoire de la balle. C’est donc une faute de main, mais l’arbitre en a décidé autrement".