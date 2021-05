Vers un duel à coup de millions entre l'Antwerp - FC Bruges pour acquérir Michel-Ange Balikwisha ?

À 20 ans à peine, Michel-Ange Balikwisha a littéralement explosé cette saison. Rare rayon de soleil dans une saison liégeoise bien morose, le virevoltant ailier a planté 7 buts et délivré 2 assists en Pro League. Mais plus que son apport statistique, ce sont ses qualités techniques, sa hargne et son professionnalisme qui ont marqué les esprits.

Résultat, le jeune Belge commence tout doucement à attiser les convoitises. Alors que nous vous parlions d'un intérêt croissant du Club de Bruges il y a quelques semaines, un autre "gros" pourrait entrer dans la danse : l'Antwerp. Selon HLN, le Matricule 1 garderait un oeil plus qu'attentif sur les prestations de Balikwisha et serait prêt à casser sa tirelire pour le Liégeois.

Côté à trois millions d'euros sur Transfermarkt, Balikwisha pourrait donc, en cas de départ, venir renflouer des caisses rouches qui crient famine. Surtout que cette guerre des tranchées entamée entre l'Antwerp et Bruges pourrait faire monter les enchères et donc...faire les affaires du Standard (on évoque une offre de 6 millions des Blauw&Zwart). Reste à voir si les Liégeois accepteront de laisser partir l'un des seuls joueurs à avoir tenu son rang cette saison.

Sous contrat en Bord de Meuse jusqu'en 2023, Balikwisha n'a, lui, encore rien dévoilé de ses plans. Il dit vouloir se concentrer sur le duel contre le Kazakhstan qu'il disputera avec les espoirs.