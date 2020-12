Vercauteren dit non au Standard, le club cherche d’autres pistes

D’après Het Laatste Nieuws, Franky Vercauteren a finalement décliné la proposition du Standard qui continue de chercher un nouveau coach après avoir viré Philippe Montanier ce samedi suite à la défaite 1-2 contre Saint-Trond.

Si l’ancien entraîneur avait envoyé son CV du côté de Sclessin, il y a eu un souci au niveau des exigences salariales. Du coup, les dirigeants se tournent vers un autre nom d’après La Dernière Heure. Le Slovène Luka Elsner revient avec insistance. L’entraîneur de 38 ans connaît bien la Belgique pour avoir entraîné L’Union Saint Gilloise. Il correspondrait plus au profil recherché par le Standard, plus que d’autres pistes comme celle de Marc Wilmots ou Mbaye Leye. Et pas de souci, le coach est libre après son passage à Amiens.

Il faudra toutefois encore attendre avant de voir la fumée blanche sortir des travées de Sclessin.