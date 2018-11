Venanzi sur le Footgate : "Les dirigeants de club doivent se regarder dans un miroir"

"C'est vrai que je regrette ce qu'il se passe dans le football belge. Et au-délà de ce qu'il se passe sur l'arrestation des agents, qui nous ont quand même amené de bons joueurs, je regrette aussi ce qu''il s'est passé au niveau arbitral et j'espère que l'enquête va avancer vite pour permettre à certains d'être innocentés et aux coupables d'être punis", a déclaré Bruno Venanzi à notre micro, en partance pour Krasnodar où les rouches disputent leur 4ème match d'Europa League ce jeudi.

Et le Président du Standard d'ajouter : "Ce qu'il se passe aujourd'hui dans le football belge, dans le pouvoir que les agents ont pu prendre, le premier responsable c'est nous, les dirigeants de club. C'est nous qui avons donné ce pouvoir de prendre autant de pourcentage sur un transfert. Nous avons laissé la porte trop ouverte à ses agents."

Si Bruno Venanzi souhaite ardemment que les problèmes soient réglés le plus vite possible afin de ne pas impacter trop le championnat, le Président du Standard conclu : "C'est avant tout à nous même de se regarder dans le miroir et de prendre les décisions qui vont rendre les clubs plus forts."

Le Standard affronte ce jeudi Krasnodard à 18h (à suivre en direct vidéo et audio sur les ondes de la RTBF) avant de se déplacer à Courtrai dimanche.