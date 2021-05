Vanheusden de retour sur les pelouses : "Déçu du résultat mais très heureux d’enfin rejouer au football"

Vanheusden de retour sur les pelouses : "Je suis évidemment déçu du résultat mais je suis... Si le Standard s'est incliné 1-2 face à Malines ce jeudi, une bonne nouvelle était tout de même à signaler. Zinho Vanheusden est entré en jeu en fin de rencontre et a effectué son retour après plus de six mois sur la touche à la suite d'une grave blessure au genou. Cette montée au jeu était une délivrance pour le jeune défenseur : "Finalement, être de retour sur le terrain après autant de blessures et une si longue absence, c’est vraiment important de retrouver le plaisir d’être sur la pelouse. J’étais content et j’attendais le moment où j’allais pouvoir revenir après sept mois sans rien pouvoir faire. Je suis évidemment déçu du résultat mais je suis très heureux d’enfin rejouer au football". En cas de victoire, les Liégeois pouvaient prendre la tête des Play-Offs 2 mais ont loupé le coche. Mais Vanheusden veut encore y croire pour la suite : "Je pense qu’on a mal commencé et ça a été mieux par la suite. En deuxième mi-temps on a essayé de mettre la pression. A partir du moment où ils se sont retrouvés à dix on pouvait encore espérer quelque chose mais on a créé trop peu d’occasion. Dimanche est un autre match. Il reste trois matchs et tout peut encore arriver. On va tout faire pour finir premier de ces Play-offs 2".