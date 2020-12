Thomas Chatelle : "Depuis Renaud Emond, le Standard ne trouve pas un buteur"

Ce dimanche soir dans Complètement Foot, toute l’équipe est revenue sur la défaite du Standard à Gand.

C’est tout d’abord Thomas Chatelle qui s’y est collé : "arrêté, à l’arrêt sur place. Le Standard fait du surplace en termes de points et est en manque d’inspiration. On voit que c’est encore sur phase arrêtée que le Standard a marqué ce soir. Si au milieu de terrain je trouve que c’est bien, c’est la première ligne qui m’embête. On ne trouve pas de numéro 9 et le Standard essaye de trouver des solutions. Mais depuis Renaud Emond, on ne trouve pas un buteur."

Pascal Scimè va même plus loin et parle "d’involution. C’est un recul par rapport à ce qu’on voit ces dernières semaines. Jeudi pourtant, il y avait du contenu, de la personnalité face à Benfica. Et je n’ai pas retrouvé ça aujourd’hui. Oui l’équipe est fatiguée, mais les joueurs du banc n’ont pas le même niveau. Et il y a aussi pas mal de joueurs en méformes. Le Standard est finalement aujourd’hui à sa place."

Si Alexandre Grosjean avait évoqué dans la presse devoir vendre des joueurs en janvier si le Standard ne se qualifiait pas en Europa League, il faudra peut-être envisager d'acheter un buteur.

"Le Standard ne marque pas. J’ai l’impression qu’il faut un sans-faute et surtout ne pas lâcher, peu importe la manière. S’il reste accroché dans le bon wagon, il y a encore des chances pour les PO1. Mais s’il ne suit pas, ça risque d’être compliqué" continue Pascal.

Et Thomas Chatelle de quand même parler des réussites : "Bodard, Dussenne et Bokadi notamment. Raskin aussi et Balikwisha. Il y a beaucoup de notes positives mais ce n’est pas suffisant. C’est pour ça que la ligne offensive pose problème."

Et Pascal de conclure : "si tu ne réinvestis pas sur un buteur, ça risque d’être compliqué."

Avec cette défaite, le Standard est actuellement 8e du général.