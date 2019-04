Teklak: "Halilovic a un potentiel technique prodigieux"

Standard-Genk: Le résumé - Pro League, J5 des PO1 - 19/04/2019 Genk, qui n'avait plus gagné au Standard depuis la saison 2011-2012, s'est imposé vendredi à Sclessin en match d'ouverture de la 5e journée des play-offs 1 de la Jupiler Pro League de football. Bryan Heynen (41e, 0-1), Aly Samatta (52e, 0-2) et Leandro Trossard (79e, 0-3) ont permis aux Limbourgeois de conserver leur première place avec 44 points, sept de plus que le Club Bruges qui se déplace lundi (14h30) à l'Antwerp. Le Standard, qui a réduit la marque par Razvan Marin (81e, 1-3), est quatrième avec 33 points en attendant la confirmation de la victoire par forfait contre Anderlecht.