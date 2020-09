Standard : suspicion de coronavirus pour Montanier et Amallah, en attentes des résultats définitifs

Ce sont Alexandre Grosjean et le T2 du Standard Mickael Debève qui se sont présentés à sa place de Philippe Montanier lors de la conférence de presse. En cause, deux cas de suspicion de Covid-19 qui plane autour du T1 et de Selim Amallah. Philippe Montanier s’est donc tenu à l’écart du groupe, tout comme Amallah qui s’est entraîné seul.

"Le labo a confirmé que tout le monde était négatif mais ils étaient en train de contre-analyser des cas douteux. Un des deux est le coach et l’autre, Selim Amallah. On a décidé d’écarter le joueur qui s’est entraîné seul. Le coach, il s’est mis à l’écart du groupe pour donner la séance", a précisé Alexandre Grosjean.

Le Standard attend les résultats définitifs cette après-midi ou en début de soirée et fera une contre-expertise si ceux-ci s’avèrent positifs. Le club ne prendra aucun risque. Les Rouches se déplacent du côté de Louvain ce samedi à 18h30.