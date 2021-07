Il devrait encore y avoir du mouvement du côté du Standard dans le sens des départs. Le nom d’Hugo Siquet revient avec insistance du côté de Lille. Un départ qui pose question.

Le Standard sera-t-il prêt pour le début de saison ? Et si oui avec quelle équipe type ? Mbaye Leye a sans doute trouvé son futur onze de base lors du partage face à Malines, en attendant le retour de Selim Amallah, absent pour cause de Coronavirus.

Problème, petit à petit l’entraîneur du Standard voit ses joueurs quitter le bord de Meuse En perdant Zinho Vanheusden, retourné à l’Inter et prêté dans la foulée à la Genoa et Michel-Ange Balikwisha pour l’Antwerp, Mbaye Leye doit construire et reconstruire sans cesse.

Les derniers mouvements en date pourraient concerner deux jeunes du cru, Nicolas Raskin et Hugo Siquet. Si le besoin de vendre est nécessaire, un seul des deux pourrait quitter le Standard.

Le dossier le plus chaud concerne le jeune Hugo. En cas de départ du latéral droit, qui intéresse Lille, c’est la moitié de la ligne défensive qui va devoir changer pour la saison 2021-2022.

Car Siquet est courtisé assidûment. Côté à 250.000 euros fin décembre 2020, le jeune joueur a pris énormément de valeur et vaut aujourd’hui cinq millions d’euros d’après le site spécialisé. Auteur de 8 assists en 24 matches sous la vareuse Rouche, ne serait-il pas plus important qu’il reste encore une saison en bord de Meuse ?