Standard - Saint-Trond : Des Rouches à la relance (LIVE commenté et audio 20H)

Ce samedi soir, le Standard accueille Saint-Trond pour le compte de la 29e journée de Pro League. Des Rouches, éteints et logiquement défaits par Charleroi le week-end dernier, qui auront à cœur de se racheter. Relégués à la 5e place, à deux points de l'Antwerp, trois de Charleroi ou sept de Gand, les hommes de Preud'homme doivent s'imposer s'ils ne veulent pas trop se laisser décrocher en vue des play-offs.

Face à eux, une équipe de Saint-Trond assurée, elle, de disputer les play-offs 2 et qui est donc en roue libre depuis quelques semaines. Les Canaris restent d'ailleurs sur trois défaites, dont deux lourdes claques face à Malines (0-3) et Gand (4-1). Auront-ils les épaules et surtout l'envie pour rééditer l'exploit du match aller lors duquel ils s'étaient imposés 2-1 face au Standard ? Début de la rencontre dès 20h, en direct commenté sur notre site et en direct audio ici.