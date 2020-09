Ce sont Alexandre Grosjean et le T2 du Standard Mickael Debève qui se sont présentés à sa place de Philippe Montanier lors de la conférence de presse. En cause, deux cas de suspicion de Covid-19 qui planaient autour du T1 et de Selim Amallah. Après un contre-test dans l'après-midi, les deux hommes ont été déclarés négatifs au COVID-19. Ils pourront donc bien être sur le banc et le terrain ce week-end.

Les Rouches se déplacent du côté de Louvain ce samedi à 18h30.