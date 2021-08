Standard – Mbaye Leye : "On a fait des play-offs de m***e mais on est sur une bonne dynamique"

Il y aura du boulot pour nous, du contact physique. Nous, on doit rester dans la même dynamique qu’à Zulte-Waregem parce que même s’ils ont été costauds défensivement, on l’a été aussi. Devant, les joueurs ont été efficaces, comme contre Genk. C’est comme ça qu’on pourra survire à cette belle équipe de l’Antwerp."

Mbaye Leye a également eu quelques mots pour un adversaire, abonné au sub-top de Pro League, et qu’il respecte donc, malgré ce début de saison raté : "Je vais parler de ce que j’ai vu lors des deux premiers matches. C’est une équipe qui essaie de jouer au foot, qui a des qualités techniques, un système bien clair qu’on reconnaît tout de suite. Cela change de l’Antwerp qu’on connaissait avant, celui-ci a un peu moins de force et plus de qualités techniques avec des joueurs comme Benson ou Fischer.

Dimanche, les Rouches s’apprêtent à retrouver leur ancien fer de lance, Michel-Ange Balikwisha , qui a levé les voiles vers l’Antwerp cet été. Une confrontation face à un ancien coéquipier qui pourrait peser dans les esprits rouches ? "Non, cela ne joue pas. C’est le football qui veut ça. La motivation sera des deux côtés. Je ne sais pas s’il est à 100% mais s’il l’est, il faudra prendre en compte ses qualités parce que c’est un super joueur. On a recommencé la saison en perdant deux super joueurs, Michel-Ange Balikwisha et Zinho Vanheusden . Mais je suis content pour Balikwisha, s’il est heureux là-bas tant mieux. Il peut avoir un très grand niveau s’il continue sur cette dynamique" explique Leye.

Auteur d’un prometteur 4/6, le Standard accueille l’Antwerp dimanche après-midi (13h30) avec la ferme intention de poursuivre sur sa lancée. Côté anversois, le début de saison a été catastrophique (0/6) et on veut donc mettre fin à l’hémorragie en se payant le scalp des Rouches. En marge de la rencontre, le coach des Liégeois, Mbaye Leye, s’est présenté face aux journalistes pour évoquer son Standard, l’adversaire qui se dressera sur la route des Rouches dimanche ainsi que le précieux Arnaud Bodart .

Est-il surpris par ce 0/6 encaissé par l’Antwerp depuis le lever de rideau ? Pas forcément, à l’écouter : "Je ne suis pas surpris, l’année dernière, on a eu 7 matches où on n’a pas gagné mais où on était bons dans le jeu, où on s’est procuré des occasions et c’est la même chose pour l’Antwerp. C’est la dynamique du foot. Quand tu commences mal, ça peut te poursuivre pendant longtemps. Si je fais un petit parallèle, on a joué la finale de la Coupe de Belgique, on l’a perdue, Genk l’a gagnée et a presque fini champion derrière alors que nous, on a joué des play-offs de merde. Ce qui est important c’est le Standard, le collectif, le bloc. C’est ça qui va nous permettre d’approfondir et de travailler."

Dernière question, William Balikwisha, excellent lors d’un prestigieux tournoi U21, a-t-il des chances d’être incorporé au noyau ? "La porte n’est pas fermée. Les qualités de William sont indiscutables mais je n’ai pas envie de m’entraîner avec plus de 24 joueurs. Donc si d’autres joueurs arrivent encore au club, certains joueurs qui auront moins de temps de jeu cette saison, devront probablement s’entraîner avec les U21. Boljevic il a des qualités footballistiques mais au vu du noyau que j’ai, je suis obligé de mettre mes sentiments de côté et de faire des choix." De quoi botter en touche de la plus belle des manières.