Standard – Luka Elsner : "J’aurais envie que mes joueurs se transcendent, qu’ils soient dans un état différent que juste essayer"

Le Standard s'est une nouvelle fois incliné à domicile, cette fois face à Zulte Waregem (0-1) et se rapproche de plus en plus de la zone dangereuse. Pourtant, le Standard a dominé une bonne partie du match et a encaissé sur la seule occasion des Flandriens. Une situation qui énerve Luka Elsner : "J’ai envie de m’ouvrir le ventre. Prendre un but sur une action qui est certainement une des seules que l’adversaire a eu et sur laquelle tout est anodin, ça résume parfaitement notre manière de jouer. C’est qu’on a de la rigueur à 95% et puis les 5% on les lâche. Ça nous donne une ouverture du score. On a essayé beaucoup de choses offensivement. On a amené le ballon un nombre incalculable de fois dans la surface de réparation. On a tapé trois fois le montant. Mais ce surplus il nous manque et c’est ce qui fait la différence encore ce soir".

Si pour la première fois depuis de nombreuses semaines, les Liégeois ont semblé avoir le match en main et se sont créés des occasions, l'entraîneur liégeois n'a cette fois pas envie de parler du positif, au vu de la situation inquiétante des Rouches au classement : "J’ai envie d’être dans mon rôle d’entraîneur et de dire parlons du contenu, il y a eu de bonnes choses mais à un moment donné, quand on va jouer pour notre vie et on peut être franc, c’est très très important ce qui est en train de se passer, je pense qu’on doit se transcender. La volonté de bien faire, c’est bien mais aujourd’hui la situation nécessite encore quelque chose de plus. J’aurais envie que mes joueurs se transcendent, qu’ils soient dans un état différent que de juste essayer".

Si la situation du Standard est inquiétante, Luka Elsner essaye de préparer la suite de la compétition et sait sur quels points il doit appuyer : "C’est la vie d’un club de football qui a des attentes et des objectifs, qui doit essayer de les remplir et qui ne les remplit pas. Donc il doit se passer des choses et ce sont des choses sur lesquels nous discutons et travaillons depuis quelques temps parce que nos problèmes ne sont pas nouveaux. On va essayer de mettre un maximum de choses en place pour qu’on soit à même d’amener ce changement et cette différence sur la deuxième partie de championnat".

La situation sportive est délicate mais les finances du club semblent l'être également, voire presque plus grave. Mais pour le coach, ce n'est pas un critère qui peut jouer sur ses joueurs : "Quand on est joueur de foot, ce n’est pas un élément sur lequel on réfléchit. Les joueurs sont payés et rémunérés selon leur contrat, tout le temps. Donc ils n’ont rien d’autre à réfléchir. C’est juste prester, gagner des matchs et quand on gagne des matches sur le terrain, tout se passe bien. Et le contexte extérieur s’adapte à ça. Aujourd’hui, on ne le fait pas et il n’y a pas d’excuse".

A Sclessin, même si les tribunes étaient vides, certains supporters sont venus montrer leur mécontentement en affichant une banderole demandant la démission de la direction et en tentant de rentrer dans l'enceinte du stade une fois le coup de sifflet final donné. Si ces événements sont regrettables, Luka Elsner pense à tous les supporters liégeois et comprend la déception qui règne actuellement : "Je vous ai répondu sur la première question. Quand on prend ce but, j’ai envie de m’ouvrir le ventre et c’est peut-être seulement 50% de ce qu’eux peuvent ressentir. La passion génère de la frustration et même de la peur, je pense, quand la situation est délicate comme l’est la nôtre. De ma part, il y a une compréhension de cette peur qui s’est installée".

Les Rouches partent donc quelques jours en vacances la peur au ventre, avant de revenir début janvier pour un stage hivernal avant de reprendre la compétition face à Anderlecht et Bruges et en attendant la décision cruciale quant au report du match face au Beerschot. Le mois de janvier sera décisif pour les Liégeois.