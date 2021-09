Standard - Les supporters inquiets : "Il n'y a pas de révolte dans les gradins, quand Duchâtelet était président il y a eu une levée de boucliers"

Standard - Les supporters inquiets : "Il n'y a pas de révolte dans les gradins, quand Duchâtelet... Le Standard s’est incliné dans les dernières minutes de la partie face à Saint-Trond (1-2) ce samedi lors de la 9e journée de Pro League. Avant cette nouvelle défaite, notre journaliste Pierre Deprez est allé à la rencontre de deux supporters inquiets pour l’avenir du club liégeois. "On est tracassé car on ne sait pas vers quoi on va. On entend beaucoup de choses ces derniers temps. On parle de l’Immobilière du Standard, du manque d’argent, des nouveaux joueurs qui arrivent mais qui ne montent pas sur le terrain,… c’est compliqué", explique le supporter. Son compère en rajoute une couche : "La situation financière est grave. Ils sont obligés de vendre certains joueurs et ils n’y arrivent pas. Je veux bien qu’on cherche des investisseurs mais trouver un investisseur qui va mettre de l’argent sans avoir son mot à dire… (NdlR : Bruno Venanzi souhaitant rester actionnaire majoritaire)".