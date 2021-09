Le Standard de Liège continue de s’enliser. Onzièmes du championnat de Belgique après 9 journées, les Liégeois ont subi un nouveau revers ce samedi soir face à Saint-Trond (1-2). Plus que le bilan comptable (13 points sur 27), c’est la pauvreté du jeu proposé par les Rouches qui pose question. "C’est insuffisant de notre part. Quand on voit le nombre d’occasions, on ne s’en crée même pas. On en a créé une bonne, et c’est le tir qu’on marque, le seul tir cadré". Mbaye Leye est lucide après la deuxième défaite de rang concédée par son équipe. Inoffensif, sans idée, le Standard ne trouve pas le chemin des filets en ce début de saison. Après 9 journées, les Liégeois n’ont inscrit que 9 buts, soit un but par match, ce qui fait d’eux la… 15e "meilleure" attaque du championnat loin derrière les 19 buts de Genk et de l’Antwerp ou encore les 18 buts anderlechtois. Pire, le Matricule 16 ne parvient pas à se procurer des occasions et à amener le danger dans la surface adverse.

3.2 tirs cadrés par match : insuffisant pour gagner des rencontres

Vainqueur de justesse sur la pelouse de Seraing (0-1) lors de la 7e journée, le Standard n’a tiré que 7 fois pour 3 petits tirs cadrés (dont le penalty victorieux d’Amallah). Face à Anderlecht, les Standardmen, rapidement réduits à dix, n’ont cadré qu’un de leurs 7 tirs et n’ont jamais inquiété le portier des Mauves Van Crombrugge. Et une semaine plus tard, même constat face aux Canaris : 1 seul tir cadré sur coup franc. Il est loin le temps où le Standard emballait les rencontres devant son public. ►►► À lire aussi : Les supporters inquiets : "Il n’y a pas de révolte dans les gradins, quand Duchâtelet était président il y a eu une levée de boucliers" Avec 12.1 tirs par match depuis le début du championnat, le Standard est la… douzième équipe à tirer le plus au but en Belgique (Bruges est en tête avec 18.1 tirs). Plus alarmant encore, avec 3.2 tirs cadrés par rencontre, les Rouches sont antépénultièmes dans ce domaine. Seuls le Beerschot et Saint-Trond font pire avec respectivement 3.1 et 3 tirs cadrés. Quand on sait que le Standard concède 14.2 tirs par match, il est dès lors compliqué de remporter des rencontres.

Comment expliquer ce manque de danger devant le but adverse ?

Mbaye Leye en difficulté © Belga Si les Liégeois ont une possession de balle dans la moyenne du championnat (48.9%, 9e en Belgique loin derrière les dominateurs Bruges et Genk), les joueurs ne parviennent que trop peu souvent à casser les lignes défensives adverses et se limitent à faire tourner le ballon. De plus, le Standard ne possède pas d’éléments offensifs capables de faire la différence sur les flancs. Par le passé, Maxime Lestienne ou Mehdi Carcela pouvaient par moments accélérer et centrer pour trouver la tête d’un attaquant. Cette saison, Mbaye Leye s’obstine à aligner des joueurs qui n’ont pas l’habitude d’évoluer sur les côtés comme Rafia, Amallah ou encore Muleka. Mais le coach sénégalais possède-t-il d’autres cartouches ? Seul Donnum fait office de véritable flanc dans cet effectif mais le Norvégien ne s’est pas encore montré sous son meilleur jour.

On peut également souligner l’importance de Joao Klauss dans le collectif du Standard. Passant la majorité de son temps à effectuer des efforts défensifs pour combler les trous que laissent ses partenaires, le Brésilien est naturellement soit moins efficace devant le but, soit absent de la surface. Mbaye Leye et le Standard se sont longtemps cachés derrière la "grinta", il est désormais temps d’abattre cet arbre qui cache la forêt.

Standard - Saint-Trond : le résumé - Pro League : J9 - 25/09/2021 Devant son public, le Standard a de nouveau perdu des plumes en s’inclinant en fin de match face à Saint-Trond (1-2). Après l’ouverture du score de Gavory juste avant la pause, Konate a égalisé en début de deuxième mi-temps avant que Reitz ne refroidisse Sclessin en fin de match. Les Liégeois perdent une place au classement et se retrouvent hors du top 8.