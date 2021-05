Standard – Gand : les Rouches pour oublier le fantôme ostendais (LIVE audio et commenté 18.30h)

6-2. Une semaine après, ce score doit toujours trotter dans tous les esprits des joueurs du Standard. Balayés par une équipe d’Ostende beaucoup plus incisive, les Rouches ont montré leur plus mauvais visage, une semaine après avoir raté (de peu) leur grand objectif de la saison, la Coupe de Belgique. Désormais dos au mur et en fâcheuse posture pour gagner les play-offs 2 (déjà 5 points de retard sur Ostende), les Rouches veulent redorer leur blason et retrouver des couleurs et un certain crédit aux yeux de leurs supporters.

►►► À lire aussi : Raskin dépité après la défaite à Ostende : "On présente nos excuses aux supporters pour ce qu’on a montré ce soir"

►►► À lire aussi : Standard, les raisons du fiasco monumental contre Ostende

Pour cela, il va falloir venir à bout d’une équipe de Gand qui a les crocs. Comme les Liégeois, les Buffalos ont raté leur saison régulière, finissant bien loin de leurs objectifs initiaux. Et comme les Rouches, ils ont trébuché d’entrée le weekend dernier, ne glanant qu’un point à domicile contre Malines, malgré une belle remontada.

Malheur au vaincu de ce match qui opposera deux équipes revanchardes. Début des hostilités en direct commenté et direct audio dès 18.30h.