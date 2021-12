Le dernier match de la laborieuse année 2021 du Standard n’a pas vraiment souri aux Rouches ce dimanche. Battus face à Zulte Waregem 0-1, les Liégeois partent en vacances avec le moral dans les chaussettes après avoir reçu une leçon d’efficacité de la part du Essevee.

"Toute la semaine on a dit que Zulte était dangereux sur phase arrêtée et sur centre et on encaisse sur un centre. On répète chaque fois les mêmes choses et on fait les mêmes erreurs. C’est même plus que rageant", a lâché Noë Dussenne au micro d’Eleven Sports après la rencontre.

"On sait bien qu’ils ont des grands formats devant, qu’ils vont centrer et qu’il faudra jouer les deuxièmes ballons et là il est tout seul, contrôle poitrine et goal… Si on ne sait pas les gommer de notre jeu, on ne sait pas avancer. Dans les dernières minutes on a deux face-à-face et il y en a un qui passe à côté et un sur le poteau. C’est frustrant. Je n’ai même pas les mots, si on n’arrive pas à mettre ces ballons-là au fond on ne sait pas gagner un match et on ne sait pas faire de résultat. On n’arrive pas à avancer. "