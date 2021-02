Stade du Standard : avis favorable de la Ville de Liège après les modifications apportées au projet

Après que le projet de transformation du stade du Standard, à Sclessin, avait été refusé en août dernier par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne, le collège communal de la Ville de Liège a rendu, vendredi, un avis favorable sur base des modifications qui ont été apportées.

En juin 2020, le collège communal de la Ville de Liège avait rendu un avis favorable conditionnel à l’issue de l’enquête publique relative au projet d’extension et de rénovation du Stade Maurice Dufrasne. Ensuite, en août, le fonctionnaire délégué de la Région wallonne avait refusé le permis et demandé des plans modifiés afin de répondre aux remarques émises par la Ville et la Région.

Le dossier est donc revenu vendredi sur la table du collège communal qui, sur base des modifications apportées, a remis un avis favorable au projet de rénovation et d’agrandissement du stade du Standard, qui doit passer de 28.700 places à 32.000 places. Outre la rénovation et l’extension du stade, le projet comprend l’aménagement d’une esplanade destinée à l’accueil des supporters, le réaménagement de l’échangeur du pont d’Ougrée et la création de fonctions complémentaires (immeuble multifonctionnel de bureaux, espaces HoReCa, centre de fitness, une crèche, zone commerciale et un espace dédié aux loisirs).

"Ces modifications touchent essentiellement à l’aménagement des abords et aux divers modes de stationnement afin de répondre, entre autres, aux besoins des cyclistes et piétons. La capacité du stade ainsi que le programme restent identiques au premier projet", a-t-on précisé à la Ville de Liège.