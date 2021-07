Siquet – Gavory, encore du mouvement au Standard ?

Alors que la saison recommence ce vendredi avec la réception de Genk à 20h45, il pourrait encore y avoir du mouvement au Standard. Du côté des départs, deux noms reviennent souvent : Hugo Siquet et Nicolas Gavory.

Partira ? Partira pas ? Hugo Siquet, blessé, n’a pas disputé la rencontre amicale face à Rennes ce week-end. Le reverra-t-on sous la vareuse du Standard ? Car Lille fait le forcing pour recruter le back droit qui a explosé aux yeux de tous la saison passée.

En 30 matches, il a distillé huit assist et sa valeur marchande est passée de 250 000 euros à 5 millions sur le site Transfermarkt. Scouté par le Red Bull Salzbourg, c’est pourtant Lille qui montre le plus grand intérêt. Si l’on n’est pas vendeur au Standard, une somme comprise entre 6 et 7 millions devrait faire changer d’avis la direction. Et d’après La DH, depuis une semaine, les deux directions négocient, mais elles sont loin d’arriver à un accord. Lille a pour le moment formulé trois offres, toutes refusées par les Rouches.

Si Siquet venait à rester du côté de Liège, un autre joueur pourrait bénéficier d’un bon de sortie. Nicolas Gavory pourrait, en cas de bonne offre, partir. "Je laisse mes agents travailler. Après s’il y a des opportunités ils m’en feront part et on en discutera posément. J’ai 26 ans et je vis au jour le jour et s’il y a des opportunités j’en discuterai", a-t-il déclaré à notre micro à l’issue du partage face à Rennes.

Si le Standard fait beaucoup parlé de lui au niveau transferts sortants, les Liégeois s’activent également aux transferts entrants. Pour le moment, le Standard a enregistré l’arrivée du jeune attaquant du PSG, Daniel Labila. Arrivé libre, il intégrera le noyau U21 avant peut-être de faire comme Moussa Sissako et de joueur avec l’équipe première.