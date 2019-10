Selim Amallah : Retenir les leçons d'Arsenal

Le Standard s'apprête donc à défier Francfort ce jeudi soir à la Commerzbank Arena. Après Arsenal, c'est à nouveau un gros morceau qui se dresse sur la route des Liégeois. Selim Amallah en est bien conscient. Le milieu de terrain des Rouches s'attend à un match compliqué face à la deuxième meilleure équipe du groupe même s'il se réjouit d'affronter la formation allemande : "Je pense que nous sommes prêts. Nous avons bien préparé ce déplacement à Francfort. Si on joue au Standard de Liège, c'est pour pouvoir disputer de telles rencontres européennes. Maintenant, nous savons très bien que Francfort est une des très bonne équipes de Bundesliga. Une équipe qui allie physique et technique. L'Eintracht n'a pas été par hasard demi-finaliste de l'Europa League la saison dernière. Les Allemands font encore partie des favoris cette saison".

Après avoir battu les Portugais de Guimaraes, (2-0), à Sclessin, le Standard a subi un cinglant revers à Arsenal (4-0). Pour l'international marocain, l'Eintracht Francfort est du même calibre que les Gunners...."On a vu à Arsenal ce qu'était le haut niveau européen. On sait donc à quoi s'attendre. Selon moi, Francfort n'a pas grand chose à envier à Arsenal. A nous d'aborder ce match avec une autre mentalité. Nous devons apprendre de nos erreurs et éviter d'être trop naïfs comme nous l'avons été à Londres où nous avions déjà encaissé 3 buts après seulement 20 minutes".

Le Standard devra donc éviter de reproduire de telles erreurs et rester concentré surtout en début de match où les Liégeois risquent de souffrir : "C'est clair. Il faudra rester vigilant et garder la tête froide. Les supporters de l'Eintracht sont paraît-il très chauds mais cela ne me dérange pas d'évoluer dans une telle ambiance. Et puis, on compte aussi sur nos supporters qui seront nombreux dans le stade. Francfort n'étant pas très loin de Liège".

Le moral des joueurs du Standard est en tout cas au beaux fixe, surtout après la victoire face au Racing Genk comme le souligne Selim Amallah : "Cette victoire face au champion en titre avec ce but inscrit en toute fin de match nous a fait le plus grand bien. Ce succès doit nous booster pour les autres matches. On peut dire que la confiance est de mise avant ce match européen". Cela dit, le meneur de jeu liégeois reste prudent. Il sait que ramener un point de ce déplacement à Francfort s'apparenterait déjà à un petit exploit : "On ne va pas se le cacher, revenir avec un point serait déjà un exploit. Je signe à deux main pour un partage car il faut rester réaliste, nous allons jouer contre une équipe du top européen. Au risque de me répéter, nous devrons être rigoureux en défense mais nous allons quand même essayer de développer notre jeu habituel et de saisir notre chance quand l'occasion se présentera. Une chose est sûre, nous ne partons pas battus d'avance et nous ferons tout pour ne pas rentrer les mains vides de ce déplacement à Francfort...".