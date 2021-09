Selim Amallah avant Standard-Anderlecht : "On va tout faire pour ne pas décevoir nos supporters"

Alors qu’il était placé sur la liste des joueurs transférables durant l’entre-saison, Selim Amallah est encore actif au Standard. Même s'il pourrait quitter le club de Sclessin en fin de saison, voire lors du prochain mercato hivernal, le médian offensif marocain se montre toujours décisif. S’il était loin d’être au top lors de la reprise, Amallah est monté en puissance et a surtout retrouvé du plaisir sur la pelouse. Après avoir marqué face à Ostende et puis dans le derby à Seraing, le joueur le plus efficace de Sclessin (2 buts et 2 assists) a pris le temps d’évoquer le Clasico de ce dimanche. Un match qui lui tient particulièrement à cœur et qui le faisait rêver étant petit…

Selim, après la victoire du Standard à Seraing, que faudra-t-il encore améliorer pour parvenir à remporter le Clasico de ce dimanche ?

" Comme le coach l’a dit, on doit soigner nos transitions offensives. Nous avons visionné les images du match à Seraing et on s’est rendu compte que nous avons eu pas mal de possibilités mais nous avons très souvent mal géré ces transitions. Nous pouvions faire beaucoup mieux. Cela n’a heureusement pas prêté à conséquence dans le derby mais ce dimanche face à Anderlecht, on va devoir améliorer ces aspects de notre jeu, sans quoi on risque de connaître certains soucis dans le Clasico "

La nette victoire, dans les chiffres, 7-2, d’Anderlecht face à Malines est-elle de nature à vous inquiéter ?

" Sincèrement, je ne me focalise pas sur les rencontres de nos adversaires. J’avoue que je regarde rarement les autres matches mais c’est vrai que c’est un résultat interpellant. Cela dit, nous savons qu’il y a de la qualité à Anderlecht. Il s’agit quand même d’une des meilleures équipes du championnat. Il y a du talent dans cette équipe, c’est clair mais il y en a aussi chez nous. Et puis, dans un Clasico, toutes les cartes sont redistribuées. On a la chance de jouer à Sclessin, avec le soutien de nos supporters qui raffolent de ce genre de match. On sait toutefois que nous devrons être à 100% pour gagner, donc on ne se focalise pas sur l’adversaire mais plutôt sur nous "

Pour un joueur, que représente encore un Clasico contre Anderlecht ?

" Etant petit, je rêvais de disputer un jour un match comme celui-là. Un Clasico, ça reste particulier pour tous les joueurs et cela peu importe le classement. Un Standard-Anderlecht, c’est la plus belle affiche du championnat de Belgique. C’est donc une fierté pour moi de pouvoir jouer un tel match. Un Clasico qui aura une saveur supplémentaire si on gagne dimanche et qu’on célèbre cette victoire avec nos supporters "

C’est aussi plus motivant d’affronter Anderlecht à Sclessin plutôt que d’aller jouer à Courtrai ou à Zulte-Waregem par exemple ?

" C’est exact même si un joueur professionnel doit être motivé pour tous les matches, peu importe le nom de l’adversaire. Maintenant, on ne vas pas se mentir, on a toujours envie de se montrer un peu plus dans un Clasico. Pas besoin de long discours pour une affiche comme celle-ci, la motivation sera d’office présente "

A titre personnel, Anderlecht est un adversaire qui vous réussitplutôt bien ?…

" Oui, c’est vrai, j’ai marqué les deux derniers buts du Standard contre Anderlecht. Il faut dire que j’apprécie de jouer contre cette équipe. J’ai été formé en partie au Sporting (entre 2010 et 22012) mais je n’ai pas vraiment obtenu ma chance. Il y a donc probablement un sentiment de revanche. Je le répète, j’adore ce genre de match où il faut répondre présent et croyez-moi, ce dimanche, nous serons bien présents… "

Les supporters auront un rôle à jouer dans ce Clasico. C’est un adjuvant pour le Standard qui n’a plus joué devant un stade comble à Sclessin ?

" C’est certain. Nos supporters nous ont manqué durant plusieurs mois. Ils sont de retour et c’est tant mieux. Nous aurons besoin d’eux ce dimanche. J’ai disputé le dernier Clasico avec du public. C’était il y a deux ans. Les supporters avaient mis le feu à Sclessin. Je m’en souviens très bien. Nous avions disputé un bon match mais nous avions été contraints au partage, un but partout. Ce dimanche, on compte sur eux et je suis sûr qu’ils vont nous encourager du début à la fin du match. Ils seront avec nous et on va tout faire pour ne pas les décevoir.

Vous avez bien démarré le championnat. Cette saison, vous vous êtes fixé un objectif en terme de buts ou de passes décisives ?

" Absolument pas. Je l’ai déjà dit, je ne me focalise pas sur mes statistiques. Je joue avant tout pour l’équipe. Ce sont les résultats du Standard qui priment et pas le nombre de buts que j’inscris. Tant mieux si ces buts permettent au Standard de gagner mais faire marquer un équipier me procure autant de plaisir. Le plus important, à mes yeux, c’est l’équipe et rien d’autre… ".