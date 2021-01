Samuel Bastien : "Le changement d’entraîneur a fait du bien à tout le monde"

Sans trembler, le Standard a tranquillement écarté Malines ce mercredi soir (0-4). Timides en début de match, les Rouches ont profité d’un (superbe) but de Dussenne pour se libérer et ont ensuite marché sur de bien pâles Malinois. Après cette victoire, la 3e consécutive depuis la nomination d’Mbaye Leye, tous les voyants étaient donc au vert côté liégeois.

"Cela fait du bien de retrouver le chemin des filets mais le plus important c’est le collectif et la victoire. On va tenter de continuer sur notre lancée pour tenter de remporter le plus de points possible" clamait l’un des buteurs, Samuel Bastien d’emblée.

Une force de caractère ressentie tout au long du match. Même en menant 0-4 à l’heure de jeu, le onze rouche a tout fait pour que les locaux ne réduisent pas symboliquement l’écart : "Quand tu gagnes 0-4, tu ne veux pas encaisser. On avance tous dans la même direction. Gagner ici ce n’est pas évident, on a su casser leur lancée (NDLR : Malines restait sur un 12/12)" renchérit Bastien au micro d'Eleven.

On sent donc un vent nouveau parcourir le vestiaire liégeois depuis le départ de Philippe Montanier. Une impression confirmée par Bastien : "Chaque changement d’entraîneur est un vrai rafraichissement. Cela a fait du bien à tout le monde. On le voit sur le terrain. On n’est pas à la place où on doit être" conclut Bastien.