Sa Pinto :"Je suis seulement ici parce que le club a des obligations"

Ricardo Sa Pinto avait promis de ne plus parler à la presse cette saison. Pourtant le coach du Standard est obligé de s'exprimer avant chaque rencontre, car c'est stipulé dans les droits télé.

Le Portugais s'est donc rendu à l'interview d'avant match à Genk en choisissant une manière un peu spéciale pour répondre au journaliste comme en témoigne ses réponses sur la vidéo.

"Avant tout, je voudrais préciser quelque chose d'important. Je suis seulement ici parce que le club a des accords et des obligations avec la Pro League. Le coach est obligé de rencontrer la presse avant le match, après le match et en conférence de presse. Je suis donc là pour ça et parce que je ne veux pas que le Standard paye une amende. Le club est au-dessus de tout le monde. C'est la raison pour laquelle je suis ici."

Après son monologue, Sa Pinto a ensuite répondu aux questions du journaliste simplement par "oui" ou par "match difficile". Bref pas de quoi enterrer la hache de guerre avec la presse.