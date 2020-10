Sa Pinto (ex-Standard) a retrouvé de l'embauche : il a signé à Vasco de Gama

Sa Pinto annonce son départ du Standard : "C'est ma décision" - Pro League - PO1 - 20/05/2018 Ricardo Sa Pinto a réussi son pari. Malgré les critiques et les moments difficiles, il affiche un très bon bilan avec la victoire en Coupe de Belgique et une deuxième place synonyme de qualification pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Et pourtant, le Portugais ne sera plus sur le banc du Standard la saison prochaine. Il cédera, selon toutes vraisemblances, sa place à Michel Preud'homme. Pour l'anecdote, à l'époque où il a joué pour le club liégeois il avait eu MPH comme entraîneur.