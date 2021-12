Pro League : Pour Luka Elsner, "si on n’est pas bon aujourd’hui, ce qui est la réalité, alors on doit travailler pour s’améliorer"

Ce dimanche, le Standard se déplace à l’Antwerp dans le cadre de la 18e journée de Pro League. Un match important pour un Standard en crise. Le coach Luka Elsner a longuement parlé de cette crise et de la manière de s’en sortir en conférence de presse ce vendredi.

La défaite du Standard contre Charleroi dimanche passé a marqué un tournant dans la saison des Rouches. Le mot crise peut être invoqué, tant la position au classement est indigne du club. Ajoutons à cela la relation avec les supporters qui se détériore et la marmite déborde.

Pourtant, Luka Elsener ne veut rien lâcher. L’entraîneur l’a d’ailleurs longuement évoqué ce vendredi en conférence de presse. "Cette semaine, on a essayé d’arrêter de faire des gestions de mini-crise et superficielles. On a abordé des choses plus profondes et fondamentales comme la mentalité dont on fait preuve maintenant, car c’est un problème qui traîne depuis plus longtemps."

Le but est d’arrêter de voir les scénarios se répéter tous les 3-4 mois.

Et Elsner d’ajouter : "On est dans un perpétuel management de crise. On a donc essayé cette semaine de creuser plus loin, de trouver le remède ou le cœur de problème et de le résoudre afin d’arrêter d’être dans une bataille avec nous-mêmes. Le but est d’arrêter de voir les scénarios se répéter tous les 3-4 mois. Cela doit venir des joueurs et du staff. On doit remodeler notre manière de penser afin de gagner, retrouver de la confiance, savoir réagir quand il y a de la difficulté."