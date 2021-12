Pro League : Le Standard perd encore face à Zulte Waregem et s’enfonce un peu plus dans la crise (0-1)

Zulte Waregem s’est imposé sur la pelouse du Standard (0-1) grâce à un but de Gano, laissé seul au deuxième poteau par la défense liégeoise. Les Rouches auront dominé la première mi-temps mais ne sont pas parvenus à marquer. Ils se sont ensuite fait surprendre sur la seule occasion de Zulte et se rapprochent encore un peu plus de la zone dangereuse en bas de tableau.

La rencontre de ce dimanche ressemble fort à un match de la peur entre deux équipes très malades et qui voient la zone rouge se rapprocher de plus en plus. La victoire est donc impérative pour les deux équipes.

Les Liégeois débutent bien la rencontre et montrent de belles choses. Ils se créent d’ailleurs la première occasion de la rencontre. Donnum est trouvé sur le côté droit et centre du gauche vers Bokadi qui reprend de la tête mais la tentative du Congolais passe à côté (7e).

A la 16e, les Rouches obtiennent un beau coup franc dans l’axe du but suite à une faute sur Donnum. Amallah tente sa chance mais sa frappe heurte la barre transversale.

Il n’y en a que pour le Standard dans ce début de match et Bokadi part dans la profondeur. Le milieu de terrain s’emmène bien le ballon mais sa frappe termine en tribune (21e).

A la 33e, les Rouches se créent une nouvelle occasion. Amallah est trouvé à l’entrée du rectangle et tente sa chance mais sa frappe croisée est déviée et passe à côté.

La seule ombre de possibilité pour Zulte Waregem est une reprise de volée des 25m de Ciranni qui passe au ralenti à côté (37e).

Les Waregemois héritent d’un beau coup franc à l’entrée du rectangle mais De Bock manque complètement sa frappe et envoie le ballon dans la tribune (39e).

Les Liégeois remettent un peu d’intensité et Klauss se retourne bien dans son duel avec son défenseur mais sa frappe passe largement à côté (42e).

Au retour des vestiaires, les Liégeois se font une petite frayeur sur un coup franc. Klauss remet mal un ballon dans l’axe mais la frappe de Seck est déviée par Bokadi et est captée sans problème par Bodart (49e).

La chance ne tourne à nouveau pas dans le sens des Rouches. Nkounkou tente sa chance de loin mais son envoi tombe sur la barre de Bossut (50e).

De Bock centre du droit et trouve Gano au deuxième poteau. Le grand attaquant contrôle de la poitrine et reprend du gauche dans la lucarne de Bodart (55e).

Les Liégeois réagissent bien mais le centre de Fai est dévié par Humphreys vers son propre but mais passe juste à côté. Sur le corner, Klauss coupe bien au premier poteau mais sa tête est bien repoussée par Bossut. Le ballon rebondit sur le genou de Bokadi et passe à côté (58e).

Le Standard a pris un coup sur la tête et ne parvient plus à se créer d’occasions. Mehdi Carcela est le seul rouche à tenter de déstabiliser la défense de Zulte. Le Marocain trouve Fai sur le côté qui centre dans le paquet. Muleka tente une reprise acrobatique, facilement captée par Bossut (84e).

Les Liégeois perdent encore un peu plus pied dans la rencontre avec l’exclusion de Fai qui prend un deuxième carton jaune pour une faute stupide sur Seck (88e).

Muleka à la balle de l’égalisation dans le temps additionnel mais sa tête passe à côté (94e).

Une nouvelle fois, les Rouches manquent de chance. Klauss réalise un magnifique enchaînement mais la frappe du Brésilien termine sa course sur le poteau (95e).

Les Rouches n’y arrivent pas et s’inclinent une nouvelle fois sur la seule occasion de Zulte. Ils s’enfoncent encore un peu plus dans la crise et sont rejoints au classement par leur adversaire du jour avec 23 unités.