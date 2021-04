Eupen - Standard : le résumé - Pro League - 33e journée - 09/04/2021 Le Standard s’est repositionné au classement à une journée de la fin de la phase classique. En s’imposant 0-4 à Eupen vendredi soir grâce à des buts d’Amallah (43e, 68e), Muleka (71e) et Lestienne (84e) , les Liégeois sont remontés provisoirement de la 10e à la 7e place de Pro League. Une très bonne opération pour les Rouches qui se sont offert ce que l’on peut considérer une finale pour la qualification aux playoffs 2 face au Beerschot dimanche prochain. Seule fausse note de la soirée, la sortie de Nicolas Raskin qui a quitté la pelouse à la 76e minute. Le médian liégeois n'était pas au mieux physiquement mais a tout de même joué. C'est sans doute la raison de sa sortie en fin de match. "Il était malade tout la nuit et normalement il ne devait pas jouer", révèlera Mbaye Leye après la rencontre. Eupen reste pour sa part 13e avec 40 points et terminera sa saison par un déplacement au Sporting de Charleroi.