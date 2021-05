Pro League : Jean-François Gillet devient l'entraîneur des gardiens du Standard

Après une longue et riche carrière de joueur de près de 25 ans, Jean-François Gillet s'apprête à raccrocher définitivement les crampons. Déjà dans l'organigramme du Standard depuis plusieurs saisons, l'éphémère Diable Rouge (9 sélections) devrait encore monter en grade d'ici la saison prochaine.

Dans un communiqué, les Rouches ont en effet dévoilé que Gillet deviendra l'entraîneur des gardiens de l'équipe première la saison prochaine. Il épaulera Mbaye Leye dans un tandem composé à 100% d'anciens joueurs du club. "C'est une belle marque de confiance, j'ai directement accepté. A la base j'étais à l'Académie mais quand on me l'a proposé, j'ai sauté sur l'occasion. On tient au Standard, on aime ce club. Mon but c'est vraiment d'aider ces jeunes à confirmer et donner une continuité au travail qui avait déjà été entamé" a réagi Gillet au micro du club.

Reste à voir ce qui adviendra de son rôle au sein de l'Académie de jeunes. Va-t-il endosser une double-casquette ou quitter l'Académie pour se focaliser à 100% sur l'équipe première ? Pour l'instant, c'est encore assez flou.