Pro League en direct : Suivez Eupen - Standard, pas de surprise dans le onze liégeois (LIVE commenté et audio 20h45)

Quelques jours après sa victoire arrachée au forceps (et au finish) contre Gand (2-1), le Standard est de retour sur le pont ce vendredi. Toujours dans la course au Top 8 et donc aux play-offs 2, les Rouches voudront faire le plein de confiance et glaner une 2e victoire consécutive et oublier la mauvaise passe des dernières semaines.

Pour ce faire, ils devront venir à bout d'Eupen, abonné au ventre mou cette saison, déjà assuré du maintien et donc potentiellement en roue libre. On imagine cependant que les Germanophones voudront faire un "coup" face à l'un des gros du championnat et oublier la douloureuse défaite encaissée sur le gong contre Zulte-Waregem.

Qui parviendra à prendre l'ascendant dans cette partie ? Le Standard pour continuer à rêver d'une place dans le Top 8 ? Ou Eupen pour faucher le faucon liégeois dans son envol et l'accrocher à son tableau de chasse ? La réponse dès 20h45 en direct commenté sur notre site ainsi qu'en direct audio ici.