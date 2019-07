Preud'homme : "Trop peu de maîtrise technique en première période"

Le Standard a peiné à se défaire du Cercle de Bruges samedi pour son premier match de la saison en Pro League. Les Rouches ont toutefois remédié à une première période sans sursauts pour émerger en fin de match et engranger les trois points.

Michel Preud’homme est revenu sur cette entame de rencontre compliquée au micro de Hervé Gilbert. "Tout le monde a vu le déroulement du match. C’était assez partagé en première période et on a eu une grosse opportunité de prendre l’avance avec ce penalty. Je ne sais pas si c’est à cause de la pluie mais on avait trop peu de maîtrise technique. On avait un bon positionnement sur le terrain mais la maîtrise technique n’était pas suffisante pour enchaîner les mouvements et faire mal à une équipe bien organisée défensivement."

Le déclic est venu du banc grâce aux entrées bénéfiques de Mehdi Carcela et Anthony Limbombe mais pour Preud’homme c’est la prestation d’ensemble qui est à souligner. "Il ne faut pas oublier qu’il y a des joueurs qui ont beaucoup travaillé pour user cette défense du Cercle. Quand on peut amener autant de qualités après, ça peut faire la différence."

"On a décidé d’être moins naïfs en déplacement, comme on a pu l’être quelques fois la saison dernière. Nous ne voulons plus ouvrir trop nos portes à l’adversaire", a-t-il ajouté.