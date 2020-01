Preud'homme : "Quand on joue comme ça à Courtrai, on n'a aucune chance"

Michel Preud’homme ne pouvait évidemment pas être satisfait de la prestation de son équipe vendredi soir après la défaite 3-1 du Standard à Courtrai. Le coach des Rouches avait pourtant prévenu ses troupes qu’il s’agirait d’un match compliqué. "Si vous venez à Courtrai et que vous n’êtes pas capables de rivaliser avec eux dans les duels et dans la force. Vous n’avez aucune chance. C’est ce qui s’est passé aujourd’hui. Les joueurs le savaient. C’est pour ça qu’on a préservé certains joueurs sous menace de suspension pour les faire monter au moment où le match était moins tendu. On n’a pas été à niveau. En plus, on a encaissé deux buts sur phase arrêtée, sur des deuxièmes ballons."

MPH s’est également exprimé sur la prestation de la nouvelle recrue Eden Shamir, malchanceux et auteur d’un but contre son camp. "Il a livré une prestation encourageante. Il a fait un bon début de match mais il a été un peu plus de difficulté dans l’impact en deuxième mi-temps. C’était son premier match, il a montré de belles choses."