Preud'homme : "Ces victoires créent un groupe… on doit utiliser ça pour le futur"

C’est un Michel Preud’homme souriant qui s’est présenté au micro de la Pro League. Car son discours a été bien intégré à la mi-temps : "je leur ai dit qu’il y a des moments dans la saison où l’on est dans le trou et où on peut aller chercher cette énergie et cette solution quelque part. J’étais heureux que le message soit passé."

Car la victoire ne fut pas facile à aller chercher. "C’est une victoire différente aujourd’hui. On a été la chercher avec les tripes mais aussi avec la qualité du banc. C’est important parfois d’avoir un résultat comme ça", continue le coach du Standard.

Et de poursuivre sur son système de jeu : "Il ne faut surtout pas encaisser un second but. C’est pour ça que l’arrêt d’Arnaud Bodard est décisif. Et puis, c’est à nous d’apporter quelque chose avec des changements. On a évolué avec 4 systèmes différents dans ce match. En fonction de ce que l’on voit sur le terrain, on essaye de trouver des solutions et c’est notre boulot de faire le travail."

Un bon coach et une bonne équipe sont les maîtres ingrédients ce soir, car "ces victoires, ça crée un groupe et on doit utiliser ça pour le futur", conclu Michel Preud’homme avant de se déplacer à Anderlecht dimanche prochain sous le coup de 18 heures.