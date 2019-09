Preud'homme: "C'était un jeu d'échecs et on pouvait se permettre d'attendre"

Pas un seul tir cadré en une heure de jeu mais finalement une victoire 2-0 pour les débuts en Europa League. Le Standard a su faire preuve de patience pour prendre les trois points jeudi soir à Sclessin. Souriant, Michel Preud'homme était très heureux d'être sorti vainqueur de cette bataille tactique.

"Pas de tirs avant notre but, ce n'est pas bizarre. Quand on connait le football portugais, on sait qu'on ne vous concède pas beaucoup d'opportunités. On savait qu'ils auraient attendu que l'on prenne des risques pour nous tuer. Mais ça, on ne voulait pas le faire. On savait que ce serait un jeu d'échecs, que ce serait très tactique et qu'il ne fallait surtout pas encaisser pour gagner ce match", a analysé le coach du Standard au micro de Benjamin Deceuninck.

L'ouverture est finalement arrivée de manière assez insolite sur un but contre son camp du capitaine de Guimaraes. Michel Preud'homme s'attendait toutefois à ce que son équipe émerge en fin de match. "On a eu un peu de réussite sur le premier but mais c'est tombé dans une période où on les a mis un peu sous pression. On est bien physiquement donc on pouvait se permettre d'attendre dans ce match. On a essayé d'aller de l'avant plus tôt mais il y avait un peu trop de déchets techniques pour faire mieux en première mi-temps. Parfois il y a des matches où il faut de la patience."

Dans deux semaines, le Standard devra défier Arsenal à l'Emirates Stadium. Un match pour lequel MPH ne se met pas encore trop de pression. "Ils ont frappé fort directement. 0-3 à Francfort, il faut le faire. Ce sera très difficile. On va essayer de trouver la solution. Je n'ai pas encore analysé leur jeu en profondeur. On a tellement de match. Je me suis plutôt concentré sur Eupen et Lommel, nos deux prochains adversaires."