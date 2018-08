Preud'homme: "À la mi-temps, il y avait toujours ce spectre de ne pas marquer"

Premiers buts et première victoire en championnat pour le Standard de Michel Preud'homme, vainqueur 0-3 à Lokeren. Un soulagement pour le coach liégeois. "La satisfaction était déjà là en première mi-temps par rapport au jeu proposé, comme on l'a fait dans les autres rencontres. Mais il y avait toujours ce spectre de ne pas marquer qui restait. Si cela avait perduré, ce serait resté dans les têtes. Heureusement, on a réussi à faire trembler les filets."

Preud'homme s'est également réjoui du fait de ne pas avoir encaissé de buts pour la troisième fois consécutive en ce début de championnat. "Ce n'est pas le but premier de notre rencontre. Le plus important, c'est de gagner les matches. En attaquant comme on le fait et en prenant les risques qu'on prend, on parvient à ne pas encaisser de buts, c'est très positif."