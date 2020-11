Philippe Montanier : "On a fait une prestation solide avec du bon contenu"

Au terme d'un Clasico à la sauce belge qui ne restera assurément pas dans les annales, Anderlecht et le Standard se sont quittés...bons ennemis (0-0). Après la rencontre, le coach des Rouches, Philippe Montanier s'est exprimé. Le technicien se montre satisfait...mais conscient que le match n'a pas offert le spectacle escompté.

"On est quand même satisfait" entame-t-il. "C'est notre 3e match de la semaine, on a fait deux mi-temps à 10. On a joué jeudi, je m'attendais à ce qu'on plonge en fin de match, mais au contraire, on a trouvé les ressources, donc il y a une satisfaction. Un peu de regret de ne pas s'être montré plus précis en zone offensive...mais on a 13 tirs contre 7 pour Anderlecht, dans l'ensemble c'est satisfaisant."

Montanier s'est ensuite épanché sur les conditions de jeu si spéciales en temps de COVID et a abordé une seconde fois les cartons rouges infligés...aux Rouches : "Le contexte est particulier. Sans vouloir chercher des excuses mais des explications, ces deux matches à 10 nous ont coûté cher dans la percussion, le dynamisme offensif.C'est là qu'il faut être plus précis, tranchant dans la prise de décisions. Il y avait des fois où il fallait frapper et où on hésitait. Mais dans l'ensemble, on a fait une prestation solide avec du bon contenu" conclut-il.