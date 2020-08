Philippe Montanier : "Gagner 0-3 à l'extérieur contre une équipe de cette qualité, c'est satisfaisant"

Toujours invaincu, le Standard a fait tomber le Beerschot, leader du championnat ce dimanche après-midi (0-3). En contrôle la majorité de la rencontre, les Rouches ont dominé des promus trop erratiques et s'installent ainsi provisoirement en tête de Pro League. Les motifs de satisfaction étaient donc nombreux pour Philippe Montanier, le coach des Liégeois, à l'issue de la rencontre.

"C'est une grosse performance qu'on a faite ici, on a marqué trois buts, on a eu beaucoup d'occasions. Il faut aussi rendre hommage à cette équipe, ils n'ont pas fait un 9/9 par hasard, je les ai trouvés très bons " confiait le Français après la rencontre au micro d'Eleven.

En fin de match, alors que le score n'était que de 0-1, le Standard a pourtant dû faire le dos rond pour résister aux assauts répétés d'Anversois, subitement plus incisifs. Un demi-heure de souffrance qui n'a pas forcément plu au coach : "La satisfaction n'est pas complète, on a concédé des grosses occasions et on a eu très chaud par moments. Et à un moment, il faut savoir tuer le match. Le mérite en revient au gardien du Beerschot qui a été très bon aujourd'hui" explique-t-il.

Mais finalement, des Liégeois plus réalistes sont parvenus à plier cette rencontre et remporter trois points prépondérants : "On ne va pas bouder notre plaisir. Gagner 0-3 à l'extérieur contre une équipe de cette qualité, c'est très satisfaisant. Je suis content pour mes joueurs. On ne s'attendait pas forcément à faire un 10/12 pour entamer le championnat. On ne s'attendait à rien. Quand on part sur un championnat, on part un peu à l'aventure. C'est un bilan comptable satisfaisant" concluait Montanier laconiquement.